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Spor

A Milli Kadın Futbol Takımı, Ürdün'ü 5 golle devirdi

Hazırlık maçında Ürdün ile karşılaşan A Milli Kadın Futbol Takımı, karşılaşmadan 5-0 galibiyetle ayrıldı.

AA15 Kasım 2022 Salı 20:02 - Güncelleme:
A Milli Kadın Futbol Takımı, Ürdün'ü 5 golle devirdi
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A Milli Kadın Futbol Takımı, Antalya'da oynanan hazırlık maçında Ürdün'ü 5-0 mağlup etti.

Milli takım, Manavgat ilçesinde bulunan Arslan Zeki Demirci Spor Kompleksi'nde oynanan maçta, rakibini 27. dakikada Yağmur Uraz, 31. dakikada Ebru Topçu, 37. dakikada Kader Hançar, 55. dakikada Miray Cin ve 90. dakikada Elif Keskin'in golleriyle 5-0 yendi.

Ay-yıldızlı takım, 12 Kasım'da Ürdün ile yaptığı ilk hazırlık maçını da 7-0 kazanmıştı.

Oynanan karşılaşmada kart çıkmadı.

STAT: Antalya Zeki Demirci Spor Kompleksi

GOLLER: 27' Yağmur Uraz, 31' Ebru Topçu, 37' Kader Hançar, 55' Miray Cin, 90' Elif Keskin.

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