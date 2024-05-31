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Spor

A Milli Kadın Futbol Takımımız, Azerbaycan'ı tek golle geçti

2025 Avrupa Şampiyonası Elemeleri B Ligi 1. Grup'ta mücadele eden A Milli Kadın Futbol Takımımız, bugün 3'üncü maçına Azerbaycan'ı 1-0 mağlup etti.

31 Mayıs 2024 Cuma 22:17 - Güncelleme:
A Milli Kadın Futbol Takımımız, Azerbaycan'ı tek golle geçti
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A Milli Kadın Futbol Takımımız, 2025 Avrupa Şampiyonası Elemeleri B Ligi 1. Grup'taki 3'üncü maçında Azerbaycan'ı Erzincan'da ağırladı.

Türkiye - Azerbaycan karşılaşmasını Fransız Alexandra Collin yönetti.

Futbolseverler, karşılaşmayı ücretsiz olarak tribünde takip ettiği maçta milliler 44. dakikada Ebru Topçu'nun attığı penaltı golüyle ilk yarıyı 1-0 önde kapattı.

İkinci yarıda üstünlüğünü koruyan milli takım karşılaşmadan 3 puan ile ayrılan taraf oldu.

Grupta 6 puana yükselen milliler, lider İsviçre'nin ardından 2'nci sırada yer alıyor.

Milli Kadın Futbol Takımımız grupta dördüncü maçını Azerbaycan ile oynayacak.

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