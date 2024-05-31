A Milli Kadın Futbol Takımımız, Azerbaycan'ı tek golle geçti

A Milli Kadın Futbol Takımımız, 2025 Avrupa Şampiyonası Elemeleri B Ligi 1. Grup'taki 3'üncü maçında Azerbaycan'ı Erzincan'da ağırladı.
Türkiye - Azerbaycan karşılaşmasını Fransız Alexandra Collin yönetti.
Futbolseverler, karşılaşmayı ücretsiz olarak tribünde takip ettiği maçta milliler 44. dakikada Ebru Topçu'nun attığı penaltı golüyle ilk yarıyı 1-0 önde kapattı.
İkinci yarıda üstünlüğünü koruyan milli takım karşılaşmadan 3 puan ile ayrılan taraf oldu.
Grupta 6 puana yükselen milliler, lider İsviçre'nin ardından 2'nci sırada yer alıyor.
Milli Kadın Futbol Takımımız grupta dördüncü maçını Azerbaycan ile oynayacak.