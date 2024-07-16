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Spor

A Milli Kadın Futbol Takımımız, play-off'u garantiledi!

A Milli Kadın Futbol Takımımız, 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri B Ligi 1. Grup'taki altıncı maçında Macaristan'ı 4-1 mağlup ederek, play-off'a kalmaya garantiledi.

AA16 Temmuz 2024 Salı 23:05 - Güncelleme:
A Milli Kadın Futbol Takımımız, play-off'u garantiledi!
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A Milli Kadın Futbol Takımı, 2025 Avrupa Şampiyonası Elemeleri B Ligi 1. Grup'taki altıncı ve son maçında deplasmanda Macaristan'ı 4-1 yendi.

Türkiye Futbol Federasyonunun açıklamasına göre, grubunda 9 puanla 2. sırada yer alan ay-yıldızlılar, play-off'a kaldı.

Györ kentindeki Alcufer Stadı'nda oynanan maçın ilk devresini Busem Şeker'in 14. dakikada attığı golle 1-0 önde tamamlayan milli takımın ikinci yarıdaki gollerini 54. dakikada Elif Keskin, 61. dakikada Birgül Sadıkoğlu ve 79. dakikada Kader Hançar kaydetti.

Macaristan'ın tek golü ise 66. dakikada Zsanett Kajan'dan geldi.

Karşılaşmayı 4-1 kazanan milli takım, böylece grupta 3. galibiyetini elde etti.

A Milli Kadın Futbol Takımı'nın 1. play-off turundaki rakibi, 19 Temmuz'da İsviçre'nin Nyon kentinde bulunan UEFA Genel Merkezi'nde gerçekleştirilecek kura çekimiyle belli olacak.

Çift maç usulüne göre oynanacak elemelerde Türkiye turu geçerse, 2. play-off turunda mücadele edecek. Bu turu geçen takım, 2025 Avrupa Şampiyonası Finalleri'ne gitmeye hak kazanacak.

1. Grup'ta İsviçre 15 puanla birinci, Türkiye 9 puanla 2'nci, Macaristan 7 puanla 3'üncü, Azerbaycan ise 4 puanla son sırada yer aldı.

Gruptaki ilk maçında İsviçre'ye deplasmanda 3-1 yenilen, daha sonra İstanbul'da geri düşmesine rağmen Macaristan'ı 2-1 mağlup eden milli takım, Erzincan'da Azerbaycan'ı 1-0 mağlup edip, deplasmanda rakibine aynı skorla yenilmişti. Milliler, 5. maçında İsviçre'ye Kocaeli'de 2-0 mağlup olmuştu.

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