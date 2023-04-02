A Milli Kadın Futbol Takımı'nın Azerbaycan mesaisi başladı

Azerbaycan ile 8 ve 11 Nisan'da Bakü'de 2 hazırlık maçı oynayacak A Milli Kadın Futbol Takımı, bu maçların hazırlıklarına başladı.

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre, milliler Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde teknik direktör Necla Güngör Kıragası yönetiminde çalıştı.

Kırmızı-beyazlılar, hazırlıklarına 7 Nisan'a kadar Riva'da devam edecek. 7 Nisan'da Bakü'ye gidecek olan kafile, maçların ardından 12 Nisan'da Türkiye'ye dönecek.

A Milli Kadın Futbol Takımı'nın kadrosunda şu isimler yer alıyor:

Kaleciler: Selda Akgöz (Ankara Büyükşehir Belediyesi Fomget), Senem Pınar Özer (Fatih Vatan Spor), Gamzenur Yaman (Galatasaray Petrol Ofisi)

Defans: Didem Karagenç (Beşiktaş Vodafone), İlayda Civelek (Galatasaray Petrol Ofisi), Kezban Tağ (ALG Spor), Gülbin Hız (ALG Spor), Cansu Gürel (Fenerbahçe Petrol Ofisi), Eda Karataş (ALG Spor), Berna Yeniçeri (Galatasaray Petrol Ofisi), Ece Tekmen (ALG Spor)

Orta saha: Ebru Topçu (Galatasaray Petrol Ofisi), Büşra Kuru (Sand), Busem Şeker (Fenerbahçe Petrol Ofisi), Meryem Cennet Çal (Fenerbahçe Petrol Ofisi), Emine Ecem Esen (Galatasaray Petrol Ofisi), Arzu Karabulut (ALG Spor), Miray Cin (Duisburg), Elif Keskin (Wulfz Fatih Karagümrük), Birgül Sadıkoğlu (Galatasaray Petrol Ofisi)

Forvet: Yağmur Uraz (Galatasaray Petrol Ofisi), Benan Altıntaş (Ankara Büyükşehir Belediyesi Fomget), Neslihan Demirdögen (Fatih Vatan Spor), Kader Hançar (Fatih Vatan Spor).