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Spor

A Milli Kadın Futbol Takımı'nın play-off'taki rakibi belli oldu

A Milli Kadın Futbol Takımı'nın, 2025 Avrupa Şampiyonası play-off ilk turundaki rakibi Ukrayna oldu.

IHA19 Temmuz 2024 Cuma 17:19 - Güncelleme:
A Milli Kadın Futbol Takımı'nın play-off'taki rakibi belli oldu
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UEFA 2025 Avrupa Şampiyonası finallerine gitmek için tarihinde ilk kez play-off'lara kalan A Milli Kadın Futbol Takımı'nın rakipleri belli oldu. İsviçre'nin Nyon kentinde bulunan UEFA'nın genel merkezinde çekilen kura çekimi sonucu Türkiye, Ukrayna ile eşleşti. 1. Tur Play-Off ve 2. Tur Play-Off olarak çift maçlı usule göre oynanacak karşılaşmalarda, EURO 2025'e gidecek son 7 takım belirlenecek. İlk tur maçları 23-29 Ekim, kazanan takımların karşılaşacağı 2. Tur maçları ise 27 Kasım-3 Aralık tarihlerinde oynanacak.

Türkiye, Ukrayna'yı elerse 2. turda Yunanistan - Belçika eşleşmesinin galibiyle oynayacak.

2. turun 7 galibi, 16 Aralık'ta Lozan'da yapılacak final kura çekiminde ev sahibi İsviçre ve doğrudan eleme yapan Danimarka, İngiltere, Fransa, Almanya, İzlanda, İtalya, Hollanda ve İspanya'ya katılacak.

  • A Milli Kadın Futbol Takımı
  • Ukrayna
  • UEFA 2025 Avrupa Şampiyonası

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