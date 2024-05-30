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Spor

A Milli Kadın Futbol Takımı'nın sıradaki rakibi Azerbaycan

A Milli Kadın Futbol Takımı, 2025 Avrupa Şampiyonası Elemeleri üçüncü maçında yarın Azerbaycan ile kozlarını paylaşacak.

AA30 Mayıs 2024 Perşembe 12:13 - Güncelleme:
A Milli Kadın Futbol Takımı'nın sıradaki rakibi Azerbaycan
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A Milli Kadın Futbol Takımı, 2025 Avrupa Şampiyonası Elemeleri B Ligi 1. Grup'taki üçüncü maçında yarın Azerbaycan'ı ağırlayacak.

Erzincan'daki 13 Şubat Şehir Stadı'nda oynanacak maç, saat 20.00'de başlayacak. Mücadele TRT Spor'dan naklen yayımlanacak.

Ay-yıldızlılar, gruptaki ilk maçında İsviçre'ye deplasmanda 3-1 yenilmiş, ikinci maçında ise Macaristan'ı İstanbul'da 2-1 mağlup etmişti.

Grupta üçüncü maçlar öncesi İsviçre 6 puanla lider, Türkiye 3 puanla ikinci sırada yer alıyor. Macaristan ve Azerbaycan ise 1'er puana sahip.

Millilerin Erzincan'da Azerbaycan ile oynayacağı maçı futbolseverler ücretsiz izleyebilecek.

  • A Milli Kadın Futbol Takımı
  • 2025 Avrupa Şampiyonası Elemeleri
  • Azerbaycan

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