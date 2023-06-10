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Spor

A Milli Kadın Hokey Takımı, Avrupa Şampiyonu olmayı hedefliyor

A Milli Kadın Hokey Takımı, Avrupa 5S Hokey Şampiyonası ile Hırvatistan'da düzenlenecek Kadınlar Açık Alan Avrupa Şampiyonası C3'te şampiyon olmayı hedefliyor.

10 Haziran 2023 Cumartesi 17:14 - Güncelleme:
A Milli Kadın Hokey Takımı, Avrupa Şampiyonu olmayı hedefliyor
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Kırklareli'nde çim hokeyi tesislerinde hazırlık yapan 23 sporcunun yer aldığı ekip, 28 Haziran-1 Temmuz'da Polonya'da, 23-31 Temmuz'da Hırvatistan'da düzenlenecek şampiyonalara katılacak.

A Milli Kadın Hokey Takımı Başantrenörü Serdar Celasun, AA muhabirine, iki önemli Avrupa şampiyonasına hazırlandıklarını söyledi.

Dünya Kupası yolunda emin adımlarla ilerlediklerini anlatan Celasun, "Dünyanın en iyi ülkelerine karşı oynayacağız Hollanda, Avusturya, Polonya ve İsviçre gibi. Dünya Kupası da şubat ayında yapılacak. Hedefimiz hokey 5S olarak dünya kupalarında devamlı var olmak, dünyanın en iyi ülkeleri arasında yer almayı istiyoruz." diye konuştu.

Celasun, hedeflerinin olimpiyatlar olduğunu sözlerine ekledi.

"YOĞUN BİR YAZ MARATONU BİZİ BEKLİYOR"

A Milli Kadın Hokey Takımı oyuncusu Sinem Yalçın da Kırklareli'nin ev sahipliğinde Avrupa şampiyonalara hazırlandıklarını belirtti.

Kampta takımın eksiklerini tamamlamaya çalıştıklarını anlatan Yalçın, şöyle konuştu:

"Hedefimiz tabii ki de ilk 3'te yer alıp, yapabiliyorsak şampiyonluk kupasıyla ülkemize dönmek. Ardından temmuz sonu itibariyle de bir Avrupa şampiyonası daha oynayacağız. Yoğun bir yaz maratonu bizi bekliyor. Umarım Türk hokeyi ve Türk sporu için elimizden gelenin en iyisini gerçekleştiririz. Temmuz ayında yapılacak C3 Şampiyonası'nda daha önce şampiyonluk yaşadık ve bir üst lige çıkmıştık. Şu anda o turnuvanın favorilerinden biriyiz."

  • A Milli Kadın Hokey Takımı
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