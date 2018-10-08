A Milli Kadın Takımımız, ABD'ye 3-0 kaybetti Japonya'da devam eden FIVB Bayanlar Dünya Voleybol Şampiyonası'nda mücadele eden A Milli Kadın Takımımız, 2. Turdaki ikinci maçında ABD'ye 3 - 0 mağlup oldu.