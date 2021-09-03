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Spor

A Milli Kadın Voleybol Takımı bronz madalya maçına çıkacak: Rakip Hollanda

A Milli Kadın Voleybol Takımı, CEV Avrupa Voleybol Şampiyonası yarı finalinde Sırbistan'a 3-1 mağlup olarak final şansını yitirdi. Filenin Sultanları bronz madalya maçında yarın TSİ 18.00'de Hollanda ile karşılaşacak.

3 Eylül 2021 Cuma 23:01 - Güncelleme: 3 Eylül 2021 Cuma 23:08
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A Milli Kadın Voleybol Takımı, CEV Avrupa Voleybol Şampiyonası yarı finalinde Sırbistan'a 3-1 mağlup olarak final şansını yitirdi.

Filenin Sultanları bronz madalya maçında yarın TSİ 18.00'de Hollanda ile karşılaşacak.

SALON: Stark Arena

HAKEMLER: Andrea Puecher (İtalya), Alexey Pashkevich (Rusya)

TÜRKİYE: Cansu, Tuğba, Zehra, Ebrar, Hande, Eda, Simge (L) (Buse, Meryem, Yasemin, Meliha)

SIRBİSTAN: Busa, Mina Popovic, Boskovic, Milenkovic, Rasic, Ognjenovic, Silvija Popovic (L) (Lazovic, Caric, Mirkovic)

SETLER: 34-32, 26-28, 23-25, 13-25

SÜRE: 2 saat 6 dakika (42' 34' 28' 22')

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