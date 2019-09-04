28°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,6711
  • 6,2598
  • 281.975
  • 100077
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

A Milli Kadın Voleybol Takımı, yarı finale yükseldi

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2019 Avrupa Şampiyonası çeyrek finalinde Hollanda'yı 3-0 yenerek yarı finale yükseldi.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Ankara Spor Salonu'nda oynanan maça 3-0'lık seriyle başlayan Hollanda, kenarlardan bulduğu sayılarla durumu 7-3 yaptı. İyi servis karşılamakta zorlanan rakibi karşısında 3 sayılık seri yakalayan Türkiye, farkı bire (6-7) indirdi. Morallenen milliler, kaptan Eda Erdem Dündar'ın bloğuyla karşılaşmada ilk kez öne geçti: 13-12. Hollanda bloklarını akıllı plaselerle aşan ve sette skoru 15-12 yaparak rakibine mola aldıran Türkiye, daha sonra farkı 4'e (19-15) çıkardı. İyi servis kullanan ve manşet alan Türkiye, ilk seti 25-20 önde tamamladı.

İkinci sete iyi başlayan A Milli Takım, 5-2 öne geçti. Hollanda üst üste aldığı 3 sayıyla sette skoru eşitledi: 5-5. Hollanda karşısında bireysel hatalardan 11-8 geri düşen ay-yıldızlı ekip, 6-0'lık seriyle 14-11'lik üstünlüğü sağladı. Türkiye, bloklardan bulduğu sayılarla son bölüme 21-17 önde girdi. Hollanda Slöetjes'in etkili performansıyla 21-21'lik eşitliği sağlasa da ay-yıldızlılar, iyi servis attığı ve bloklarda etkili olduğu ikinci seti 25-22 aldı: 2-0.

Üçüncü setin ilk bölümünde plaseden sayılar bulmaya devam eden ve 4-2'lik üstünlüğü yakalayan milliler, daha sonra Hollanda bloklarına takıldı. 8-6 öne geçen rakibi karşısında kısa sürede toparlanan ve önce skoru dengeleyen (9-9) Türkiye, daha sonra durumu 12-10 yaparak Hollanda'ya mola aldırdı. Hücumda akıllı, blokta dikkatli davranarak rakibine üstünlük kuran A Milli Takım, setin son bölümüne 20-16'lık skor avantajıyla girdi. Son bölümde hata yapmayan Türkiye, seti 25-20, maçı da 3-0 kazandı.

Grup aşamasında ve son 16 turu maçında set dahi kaybetmeyen Hollanda'yı 3-0 yenen Türkiye, adını yarı finale yazdırdı. Son iki turnuvanın final oynayan takımı Hollanda, çeyrek finalde organizasyona veda etti.

Ankara Spor Salonu'nu tamamen dolduran başkentli voleybolseverler, milli takımı maçın başından sonuna kadar destekledi.

Türkiye, yarı finalde Polonya-Almanya eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

Salon: Ankara

Hakemler: Ilaria Vagni (İtalya), Koen Luts (Belçika)

Türkiye: Meliha İsmailoğlu, Kübra Akman, Meryem Boz, Hande Baladın, Eda Erdem Dündar, Naz Aydemir Akyol (Simge Şebnem Aköz, Ebrar Karakurt, Gözde Yılmaz)

Hollanda: Buijs, Belien, Slöetjes, Daalderop, De Kruijf, Bongaerts (Schoot, Balkestein-Grothues, Lohuis, Jasper, Knip, Dijkema, Plak)

Setler: 25-20, 25-22, 25-20

Süre: 78 dakika (24, 27, 27)

 

HDP önünde evlat nöbeti... Acılı aile ses kaydını dinletti: İstesem de gelemiyorum

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Hakkari'de bir terörist daha etkisiz hale getirildi

Hakkari'de bir terörist daha etkisiz hale getirildi

ABD'de kızamık salgını sona erdi

ABD'de kızamık salgını sona erdi

Kartal’daki faciayla ilgili yeni gelişme: 16 belediye çalışanı şüpheli

Kartal’daki faciayla ilgili yeni gelişme: 16 belediye çalışanı şüpheli

Azez'i kana bulamışlardı! O teröristler yakalandı

Azez'i kana bulamışlardı! O teröristler yakalandı

Teröre büyük darbe! Gri listedeki terörist etkisiz hale getirildi

Teröre büyük darbe! Gri listedeki terörist etkisiz hale getirildi

Türkiye müşterek harekat planının hazırlıklarını tamamladı

Türkiye müşterek harekat planının hazırlıklarını tamamladı

ABD'den İran'a karşı yeni hamle: 15 milyon dolar ödül

ABD'den İran'a karşı yeni hamle: 15 milyon dolar ödül

FETÖ'cü hakimin iade talebine ret

FETÖ'cü hakimin iade talebine ret
 

POPÜLER HABERLER

HDP önünde evlat nöbeti... Acılı aile ses kaydını dinletti: İstesem de gelemiyorum

HDP önünde evlat nöbeti... Acılı aile ses kaydını dinletti: İstesem de gelemiyorum

Maaşlara 'intibak' ayarı! Milyonlarca emeklinin gözü Meclis'te

Maaşlara 'intibak' ayarı! Milyonlarca emeklinin gözü Meclis'te

Dünya bu görüntüleri konuşuyor! Bölgeyi etkisine alan en güçlü kasırga

Dünya bu görüntüleri konuşuyor! Bölgeyi etkisine alan en güçlü kasırga

Büyük protestolara neden olmuştu! Hong Kong geri adım attı

Büyük protestolara neden olmuştu! Hong Kong geri adım attı

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA