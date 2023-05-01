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Spor

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın aday kadrosu bugün açıklandı

2023 FIVB Voleybol Milletler Ligi'nde mücadele edecek A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın aday kadrosu açıklandı.

IHA1 Mayıs 2023 Pazartesi 20:54 - Güncelleme:
A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın aday kadrosu bugün açıklandı
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2023 FIVB Voleybol Milletler Ligi'nde mücadele edecek A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın geniş aday kadrosu açıklandı.

2023 FIVB Voleybol Milletler Ligi'nde mücadele edecek olan ay-yıldızlıların aday kadrosu açıklandı. Türkiye Voleybol Federasyonu sosyal medya hesabından video ile açıklanan kadroda şu isimler yer alıyor:

"Aslı Kalaç, Ayça Aykaç, Ayçin Akyol, Beyza Arıcı, Buse Ünal, Cansu Özbay, Defne Başyolcu, Derya Cebecioğlu, Dilay Özdemir, Ebrar Karakurt, Eda Erdem, Elif Şahin, Eylül Akarçeşme, Gizem Örge, Hande Baladın, İlkin Aydın, Kübra Akman, Meliha Diken, Melis Yılmaz, Melissa Vargas, Neriman Özsoy, Saliha Şahin, Sıla Çalışkan, Simge Aköz, Tutku Burcu Yüzgenç, Tuğba Şenoğlu İvegin, Yaprak Erkek, Yasemin Güveli, Zehra Güneş, Zeynep Sude Demirel"

  • A Milli Kadın Voleybol Takımı
  • Türkiye Voleybol Federasyonu
  • 2023 FIVB Voleybol Milletler Ligi

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