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Spor

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın çeyrek finalde rakibi Güney Kore oldu

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda çeyrek finaldeki rakibi Güney Kore oldu.

AA2 Ağustos 2021 Pazartesi 17:55 - Güncelleme: 2 Ağustos 2021 Pazartesi 18:17
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2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda mücadele eden A Milli Kadın Voleybol Takımı, çeyrek finalde Güney Kore ile eşleşti.

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda B Grubu'nu 3 galibiyet 2 mağlubiyet ile 3'üncü sırada tamamlayarak çeyrek finale yükselme başarısı gösteren Filenin Sultanları'nın rakibi belli oldu. Milli takım, A Grubu'nu 3'üncü sırada bitiren Güney Kore ile yarı finale çıkmak için mücadele edecek. Karşılaşma, 4 Ağustos Çarşamba günü saat 03.00'te oynanacak. Filenin Sultanları, Güney Kore'yi elemesi halinde yarı finalde Brezilya - Rusya Olimpiyat Komitesi eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

Çeyrek finalde oluşan diğer eşleşmeler ise şu şekilde;

Amerika Birleşik Devletleri - Dominik Cumhuriyeti

Sırbistan - İtalya

Brezilya - Rusya Olimpiyat Komitesi (ROK)

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