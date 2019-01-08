A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın rakipleri belli oldu
A Milli Kadın Voleybol Takımı, Kıtalararası Olimpiyat Elemeleri'nde B Grubu'nda Çin, Almanya ve Çekya ile karşılaşacak.
Japonya'nın başkenti Tokyo'da düzenlenecek 2020 Olimpiyat Oyunları'na katılacak takımların belirleneceği Kıtalararası Olimpiyat Elemeleri'ndeki gruplar belli oldu.
Filenin Sultanları, Kıtalararası Olimpiyat Elemeleri'nde B Grubu'nda Çin, Almanya ve Çekya ile mücadele edecek. 2-4 Ağustos 2019 tarihlerinde düzenlenecek Kıtalararası Olimpiyat Elemeleri'nde gruplarını ilk sırada tamamlayan takımlar, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'na katılma hakkı elde edecek.
Kıtalararası Olimpiyat Elemeleri grupları ise şu şekilde:
A Grubu: Sırbistan, Porto Riko, Tayland, Polonya
B Grubu: Türkiye, Çin, Almanya, Çekya
C Grubu: A.B.D., Arjantin, Bulgaristan, Kazakistan
D Grubu: Brezilya, Domik Cumhuriyeti, Kamerun, Azerbaycan
E Grubu: Rusya, Güney Kore, Kanada, Meksika
F Grubu: Hollanda, İtalya, Belçika Kenya
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