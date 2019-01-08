A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın rakipleri belli oldu

Japonya'nın başkenti Tokyo'da düzenlenecek 2020 Olimpiyat Oyunları'na katılacak takımların belirleneceği Kıtalararası Olimpiyat Elemeleri'ndeki gruplar belli oldu.

Filenin Sultanları, Kıtalararası Olimpiyat Elemeleri'nde B Grubu'nda Çin, Almanya ve Çekya ile mücadele edecek. 2-4 Ağustos 2019 tarihlerinde düzenlenecek Kıtalararası Olimpiyat Elemeleri'nde gruplarını ilk sırada tamamlayan takımlar, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'na katılma hakkı elde edecek.

Kıtalararası Olimpiyat Elemeleri grupları ise şu şekilde:

A Grubu: Sırbistan, Porto Riko, Tayland, Polonya

B Grubu: Türkiye, Çin, Almanya, Çekya

C Grubu: A.B.D., Arjantin, Bulgaristan, Kazakistan

D Grubu: Brezilya, Domik Cumhuriyeti, Kamerun, Azerbaycan

E Grubu: Rusya, Güney Kore, Kanada, Meksika

F Grubu: Hollanda, İtalya, Belçika Kenya