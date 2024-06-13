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Spor

A Milli Takım, EURO 2024 mesaisini sürdürüyor

A Milli Futbol Takımı, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası hazırlıklarını sınırlı sayıda futbolcu ile gerçekleştirdi.

IHA13 Haziran 2024 Perşembe 14:37 - Güncelleme:
A Milli Takım, EURO 2024 mesaisini sürdürüyor
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Almanya'da 14 Haziran-14 Temmuz tarihleri arasında düzenlenecek 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) hazırlıklarını Hannover şehrine bağlı Barsinghausen kasabasındaki Sporthotel Fuchsbachtal'da sürdüren A Milli Futbol Takımı'nda sabah antrenmanı kısıtlı sayıda oyuncunun katılımıyla gerçekleşti.

Teknik Direktör Vincenzo Motella idaresinde sahada çalışan milli futbolculardan Yusuf Yazıcı, Zeki Çelik, Bertuğ Yıldırım, Kenan Yıldız, Ahmetcan Kaplan, Serdar Saatçı, Ferdi Kadıoğlu ve Uğurcan Çakır, antrenmana koşuyla başladı.

İlk 15 dakikası basına açık yapılan idman, ısınma hareketleri ve pas çalışmalarıyla devam etti.

Antrenmanın basına kapalı bölümünde ise taktik çalışmalar üzerinde duruldu.

  • a milli futbol takımı
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