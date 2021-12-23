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Spor

A Milli Takım, FIFA sıralamasında yerini korudu

A Milli Futbol Takımı, FIFA dünya sıralamasında 37. basamaktaki yerini korudu.

AA23 Aralık 2021 Perşembe 17:30 - Güncelleme: 23 Aralık 2021 Perşembe 17:30
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FIFA'nın internet sitesinden açıklanan aralık ayı dünya sıralamasına göre, ilk 10 değişmedi. Geçen ay olduğu gibi Belçika zirvede, Brezilya 2'nci, Fransa da 3. sırada bulunuyor.

Belçika üst üste 4. yıl klasmanın zirvesinde yer aldı

2021'e 32. olarak başlayan Türkiye, kasımda olduğu gibi 37. sırada kaldı.

Kupa Amerika şampiyonu Arjantin 5'inci, Avrupa şampiyonu İtalya ise 6. sırada yılı tamamladı.

Geçen yıl 72. sırada bitirdiği klasmanda 40'ıncılığa tırmanan Kanada, 130,32 puanla yılın en fazla gelişme gösteren takımı oldu.

Bir sonraki FIFA dünya sıralaması 10 Şubat'ta açıklanacak.

Sıralamada ilk 10'a giren ülkeler şöyle:

SıraTakımPuanDeğişim
1Belçika1828,45-
2Brezilya1826,35-
3Fransa1786,15-
4İngiltere1755,52-
5Arjantin1750,51-
6İtalya1740,77-
7İspanya1704,75-
8Portekiz1660,25-
9Danimarka1654,54-
10Hollanda1653,73-

  • A Milli Futbol Takımı
  • FIFA
  • FIFA dünya sıralaması

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