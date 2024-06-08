A Milli Takım için EURO 2024'e özel şarkı

EURO 2024'e yaklaşırken Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), A Milli Takım oyuncuları ve teknik heyetin de beğenisini aldığı bildirilen "Türkiye'm" isimli şarkının, A Milli Takıma 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası için Sefo tarafından özel olarak hazırlandığını duyurdu. Şarkıyı besteleyen ve stüdyo kaydı dahil tüm kayıtları Almanya'daki ve Türkiye'deki stüdyolarda masraf dahi almadan hazırlayan Sefo, "Türkiye'm" şarkısını A Millî Takımı adına tescil ettirerek A Millî Takıma ve Türkiye Futbol Federasyonu'na hediye etti.

"Türkiye'm" şarkısının TFF Başkanlığı'na teslimi sırasında sanatçı Sefo, A Millî Takıma büyük bir heyecanla gönüllü olarak özel bir şarkı yapmanın gururunu ve mutluluğunu yaşadığını ifade ederken, A Millî Takıma 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda başarılar diledi.

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi de A Millî Takım için hiç bir ücret almadan özel bir şarkı yapan ve federasyon adına tescil ettiren Sefo'ya teşekkürlerini ileterek isminin yazılı olduğu bir A Millî Takım forması takdim etti.

"Türkiye'm" şarkısının klibinin de yakında tüm vatandaşlara sunulacağı aktarıldı.