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A Milli Takım, İzlanda'da 4'te 4 peşinde

A Milli Futbol Takımı, EURO 2020 Elemeleri H Grubu 4. maçında yarın İzlanda ile karşılaşacak. Laugardalsvöllur Stadı'nda TSİ 21.45'te başlayacak maçı Polonyalı hakem Marciniak yönetecek.

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A Milli Futbol Takımı, 2020 Avrupa Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri H Grubu 4. maçında yarın deplasmanda İzlanda ile karşı karşıya gelecek.

Laugardalsvöllur Stadı'nda oynanacak mücadele TSİ 21.45'te başlayacak ve TRT 1'den naklen yayımlanacak.

Mücadelede, Polonya Futbol Federasyonundan hakem Szymon Marciniak düdük çalacak. Marciniak'ın yardımcılıklarını Paweł Sokolnicki ve Tomasz Listkiewicz yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Tomasz Musial olacak.

Türkiye'nin yer aldığı grupta TSİ 21.45'te Andorra-Fransa ve Arnavutluk-Moldova maçları da oynanacak.

Grupta oynadığı 3 maçı da kazanan ay-yıldızlı ekip 9 puanla lider durumda bulunurken, 6 puana sahip İzlanda averajla 3. sırada yer alıyor.

Aday kadro

A Milli Takım'ın 25 kişilik İzlanda maçı aday kadrosunda şu isimler yer alıyor:

Kaleciler: Fehmi Mert Günok (Medipol Başakşehir), Sinan Bolat (Royal Antwerp), Uğurcan Çakır (Trabzonspor)

Defans: Mehmet Zeki Çelik (Lille), Nazım Sangare (Antalyaspor), Çağlar Söyüncü (Leicester City), Kaan Ayhan (Fortuna Düsseldorf), Merih Demiral (Sassuolo), Cengiz Umut Meraş (Bursaspor), Hasan Ali Kaldırım (Fenerbahçe)

Orta saha: Abdülkadir Ömür, Yusuf Yazıcı (Trabzonspor), Cengiz Ünder (Roma), Deniz Türüç (İstikbal Mobilya Kayserispor), Dorukhan Toköz, Oğuzhan Özyakup (Beşiktaş), Emre Belözoğlu, İrfan Can Kahveci, Mahmut Tekdemir (Medipol Başakşehir), Ozan Tufan (Fenerbahçe), Yunus Mallı (Wolfsburg), Hakan Çalhanoğlu (Milan)

Forvet: Burak Yılmaz, Güven Yalçın (Beşiktaş), Kenan Karaman (Fortuna Düsseldorf)

(AA)

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