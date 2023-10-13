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Spor

A Milli Takım kadrosunda değişiklik

TFF'den yapılan açıklamada A Milli Takım kadrosunda bulunan Doğan Alemdar'ın Ümit Milli Takımı'nın kadrosuna dahil edildiği belirtildi.

13 Ekim 2023 Cuma 23:44 - Güncelleme:
A Milli Takım kadrosunda değişiklik
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A Milli Takım kadrosunda bir değişiklik yaşandı.

TFF, Doğan Alemdar'ın Ümit Milli Takım kadrosuna dahil olacağını açıkladı.

İşte TFF'nin açıklaması:

"A Milli Takım aday kadrosunda bulunan kalecimiz Doğan Alemdar, Ümit Milli Takımımızın 2025 UEFA Avrupa 21 Yaş Altı Şampiyonası Elemeleri 1. Grup'ta 17 Ekim'de deplasmanda Letonya ile oynayacağı maçın kadrosuna dâhil edildi.

A ve Ümit Millî Takım aday kadroları belirlenirken yapılan planlamaya istinaden, A Millî Takım'ın Konya'daki kampından ayrılan Doğan, Ümit Millî Takım'ın İstanbul'daki kampına katılacak."

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