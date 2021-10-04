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Spor

A Milli Takım kampında Caner Erkin'e doğum günü sürprizi

2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde oynayacakları Norveç ve Letonya maçları için hazırlıklarını sürdüren A Milli Futbol Takımı'nda Caner Erkin'in doğum günü kutlandı.

AA4 Ekim 2021 Pazartesi 23:36 - Güncelleme: 4 Ekim 2021 Pazartesi 23:37
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2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'ndeki Norveç ve Letonya maçları için Riva'da toplanan A Milli Futbol Takımı kampında, 33 yaşına giren VavaCars Fatih Karagümrüklü oyuncu Caner Erkin'in doğum günü kutlandı.

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre, Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirilen kutlamaya, Caner Erkin'in eşi Şükran Ovalı ve kızı Mihran Ela Erkin katıldı. TFF ve Şükran Ovalı, Caner için özel birer pasta hazırlatırken, kızı Mihran Ela da babasına çiçek verdi.

Yeniden milli takımda olmaktan duyduğu mutluluğu ifade eden Caner, kendisi için yapılan sürprizlere teşekkür ederek tebrikleri kabul etti.

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