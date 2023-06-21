A Milli Takım lider!

A Milli Futbol Takımı'nın başarılı olduğu 6 istatistik:

ŞUT: Oynadığı 4 karşılaşmada rakiplerine 64 şut çekti. Bu değerle ikinci olup sadece Fransa'ya (74) geçildi. Ceza sahası dışından attığı 28 şutla zirveye yerleşti.

PAS: Toplam 52 kilit pasla ikinciliğe kurulurken ilk sırada Fransa (59) yer aldı. Ayrıca frikiklerdeki başarılı pasla da (48) lider oldu.

DRİBBLİNG: Çalım meziyetlerinde Türkiye, 58 başarılı dribbling'in sonunda tek başına liderliğe kuruldu.

HAVA TOPU: Yüzde 60 kazanma değeriyle mücadele edip yine ilk sırayı kimseye kaptırmadı. 127 yüksek topun 76'sında başarı sağladı.

FAUL: Rakiplerini zorlayan milliler, 53 kez faule maruz kaldı. Kazandığı faullerle yine en üst basamağın sahibi oldu.

GOL: 4 maçta 7 gol kaydeden Kuntz'un ekibi, ceza sahası dışından 3 kez fileleri havalandırarak yine en iyi olarak kayıtlara geçti. Ayrıca duran toptaki 2 golüyle de 12 ülkeyle zirveyi paylaştı.

"ÇİFTE BAYRAM YAŞATTINIZ"

Milli Takım futbolcularını taşıyan uçakla Samsun'dan İstanbul'a dönen TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, takıma seslendi: "Önümüzde Kurban Bayramı var. Bize çifte bayram yaşattınız. Hepinizi çok seviyorum. İnşallah bu kadro ile Avrupa Şampiyonası'nda daha büyük başarılar elde edeceğiz." diye konuştu.