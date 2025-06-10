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Spor

A Milli Takım, Meksika maçı öncesi Chapel Hill'de sahaya çıktı

A Milli Futbol Takımı, Meksika maçının son hazırlıklarını karşılaşmanın oynanacağı stadyumda basına açık gerçekleştirdi.

IHA10 Haziran 2025 Salı 09:55 - Güncelleme:
A Milli Takım, Meksika maçı öncesi Chapel Hill'de sahaya çıktı
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A Milli Futbol Takımı, Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) sürdürdüğü kamp çalışmaları kapsamında, 11 Haziran Çarşamba günü TSİ 04.00'te Meksika ile oynayacağı hazırlık maçı öncesi son antrenmanını yaptı. Ay-yıldızlı ekip, karşılaşmanın oynanacağı Chapel Hill kentindeki Kenan Memorial Stadyumu'nda resmi antrenmanını gerçekleştirdi. Isınma hareketleriyle başlayan idman, pas çalışmaları ve taktik organizasyonlarla devam etti. Maç öncesi son taktik denemelerin yapıldığı çalışmaya tüm oyuncular katıldı.

MEKSİKA İLE İLK RANDEVU

Türkiye ve Meksika, A Milli Takım düzeyinde tarihinde ilk kez karşı karşıya gelecek. Her iki ülkenin futbol geçmişinde köklü başarılar bulunurken, bu karşılaşma 2026 FIFA Dünya Kupası'na ev sahipliği yapacak ABD'de, ev sahibi ülkenin seyircileri önünde oynanacak olmasıyla da ayrı bir önem taşıyor.

ABD KAMPI TAMAMLANIYOR

Amerika kampı boyunca hem fiziksel yükleme hem de oyun sisteminin test edilmesi açısından verimli bir dönem geçiren A Milli Takım, Meksika karşılaşmasının ardından yurda dönecek. Teknik heyet, kamp değerlendirmesinin ardından eylül ayında başlayacak resmi maçlara yönelik kadro yapılandırmasına son şeklini verecek.

  • A Milli Futbol Takımı
  • meksika
  • Chapel Hill

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