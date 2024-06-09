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  • A Milli Takım mercek altında! Savunması zayıf hücumu tehlikeli
Spor

A Milli Takım mercek altında! Savunması zayıf hücumu tehlikeli

EURO 2024'e sayılı günler kaldı. A Milli Futbol Takımı, turnuva için sürpriz yapabilecek takım olarak tanımlanırken İspanyol basını ay-yıldızlı ekibi mercek altına aldı. İşte İspanyol basınının gözünden Milli Takım...

Akşam9 Haziran 2024 Pazar 09:09 - Güncelleme:
A Milli Takım mercek altında! Savunması zayıf hücumu tehlikeli
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14 Haziran-14 Temmuz tarihleri arasında Almanya'da düzenlenecek olan EURO 2024'te Türkiye, turnuvada sürpriz yapabilecek bir takım olarak gösteriliyor.

İspanyol basınından Pablo Lorento Alvarez, Ay-Yıldızlı ekip için yaptığı analiz sonrası şu ifadeleri kullandı: "Türk takımı, Almanya'da düzenlenen Euro 2024'e sürpriz yaratabilecek takımlardan biri olarak geliyor. Bugün Türk milli takımı Vincenzo Montella'nın yönetimi altında gelişmeye devam ediyor. Genç ve tecrübeli oyunculardan oluşan bir karışım, sıkıntılı bir takımın bir kez daha ana turnuvalarda yer almasını sağlamayı başardı. Bu takımın en büyük sorunu savunma hattı. En önemli oyuncularından bazıları Hakan Çalhanoğlu, Salih Özcan ve Arda Güler'dir. Stoper oyuncuların işi bu turnuvada kolay olmayacak. Ancak hücum açısından bakıldığında Türkiye tüm şampiyonanın en tehlikeli takımlarından biri. Hakan Çalhanoğlu, Salih Özcan, Arda Güler ve Kenan Yıldız gibi oyuncular, diğer takımların korktuğu çok tehlikeli bir atak için mükemmel formül olabilir."

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