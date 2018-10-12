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A Milli Takım, Rusya maçı için Soçi'ye gitti

UEFA Uluslar B Ligi 2. Grup'ta 14 Ekim Pazar günü deplasmanda Rusya ile karşılaşacak olan A Milli Futbol Takımı maçın oynayacağı Soçi'ye gitti.

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Milli takım kafilesi, teknik direktör Mircea Lucescu yönetiminde  Çaykur Rizespor Mehmet Cengiz Tesisleri'nde sabah saatlerinde basına kapalı  gerçekleştirilen antrenmanın ardından otobüsle Rize'den Trabzon Havalimanı'na  geldi.

Türkiye Futbol Federasyonu Başkan Vekili Ali Dürüst'ün de yer aldığı  kafile, uçakla karşılaşmanın oynanacağı Soçi'ye hareket etti.

Ay-yıldızlılar, Rusya'daki tek çalışmasını yarın saat 19.00'da  karşılaşmanın oynanacağı Fisht Olimpiyat Stadı'nda yapacak.

A Milli Takım Teknik Direktörü Mircea Lucescu da bir futbolcuyla  birlikte maç için yapılacak son antrenmandan önce basın toplantısı düzenleyecek.

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