İSTANBUL 17°C / 14°C
Parçalı bulutlu, güneşli
09 Kasım 2020 Pazartesi / 23 RebiülEvvel 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    8,144
  • EURO
    9,6495
  • ALTIN
    486.925
  • BIST100
    1231.54
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • A Milli Takım Rusya ve Macaristan maçı hazırlıklarına başladı
Spor

A Milli Takım Rusya ve Macaristan maçı hazırlıklarına başladı

A Milli Futbol Takımı, 11 Kasım'da Hırvatistan sonrasında ise UEFA Uluslar Ligi'nde Rusya ve Macaristan ile oynayacağı maçlar için bu akşam kamptaki ilk çalışmasını gerçekleştirdi.

DHA09 Kasım 2020 Pazartesi 21:53 - Güncelleme: 09 Kasım 2020 Pazartesi 21:53
ABONE OL

Teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde saat 18.30'da basına kapalı olarak yapılan antrenmanda, ısınma hareketlerinin ardından pas ve dar alan oyunları üzerine çalışıldı. 66. Gillette-Milliyet Yılın Sporcusu Ödülleri'nde "Yılın Takımı" seçilen A Millî ekip, antrenman öncesi bu ödülle birlikte toplu fotoğraf çektirdiler. İtalyan yerel sağlık makamlarının COVID-19 bazlı sınırlamaları çerçevesinde, seyahatleri öncesinde uygulanacak ilave PCR testi sonuçlarının negatif çıkmasını beklemeleri gereken Sassuololu oyuncular Kaan Ayhan ve Mert Müldür idmanda yer almadılar. Pazar günü maç oynayan futbolculara ise rejenerasyon programı uygulandı.

A Milli Takımın antrenmanını TFF Başkanı Nihat Özdemir, 1. Başkan Vekili Servet Yardımcı, A Millî Takımdan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Selim Soydan ve Genel Sekreter Kadir Kardaş da izledi.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.