A Milli Takım Rusya ve Macaristan maçı hazırlıklarına başladı

DHA 09 Kasım 2020 Pazartesi 21:53 - Güncelleme: 09 Kasım 2020 Pazartesi 21:53

Teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde saat 18.30'da basına kapalı olarak yapılan antrenmanda, ısınma hareketlerinin ardından pas ve dar alan oyunları üzerine çalışıldı. 66. Gillette-Milliyet Yılın Sporcusu Ödülleri'nde "Yılın Takımı" seçilen A Millî ekip, antrenman öncesi bu ödülle birlikte toplu fotoğraf çektirdiler. İtalyan yerel sağlık makamlarının COVID-19 bazlı sınırlamaları çerçevesinde, seyahatleri öncesinde uygulanacak ilave PCR testi sonuçlarının negatif çıkmasını beklemeleri gereken Sassuololu oyuncular Kaan Ayhan ve Mert Müldür idmanda yer almadılar. Pazar günü maç oynayan futbolculara ise rejenerasyon programı uygulandı.

A Milli Takımın antrenmanını TFF Başkanı Nihat Özdemir, 1. Başkan Vekili Servet Yardımcı, A Millî Takımdan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Selim Soydan ve Genel Sekreter Kadir Kardaş da izledi.