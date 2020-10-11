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Spor

A Milli Takım, Rusya'da son antrenmanını tamamladı

UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup'ta yarın Moskova'da Rusya ile karşılaşacak olan A Milli Takım, hazırlıklarını tamamladı.

IHA11 Ekim 2020 Pazar 00:21 - Güncelleme: 11 Ekim 2020 Pazar 00:21
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Dinamo Merkez Stadyumu’nda Teknik Direktör Şenol Güneş yönetiminde çalışan ay-yıldızlılar, ısınma hareketlerinin takiben pas ve dar alan oyunlarına dönük çalışmalar yaptı. İdmanın son bölümde ise Rusya maçının taktik çalışması yapıldı.

Millilerin bu akşamki antrenmanını T.C. Moskova Büyükelçisi Mehmet Samsar, T.C Moskova Büyükelçilik Müsteşarı Cem Gündüz, TFF Başkanı Nihat Özdemir, TFF 1. Başkan Vekili Servet Yardımcı, TFF Yönetim Kurulu Üyeleri Hamit Altıntop, Mustafa Çağlar, İsmail Erdem, Selim Soydan ile TFF Genel Sekreteri Kadir Kardaş da izledi.

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