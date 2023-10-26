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Spor

A Milli Takım sıralamada yükselişte! 4 basamak birden

A Milli Takım'ın yükselişi sıralamaya da yansıdı. Son olarak EURO 2024 Elemeleri'nde Hırvatistan'ı ve Letonya'yı mağlup eden milliler, FIFA sıralamasında 4 basamak birden yükselerek Aralık 2021'den sonraki en iyi derecesini elde etti ve 38. sıraya yükseldi.

AA26 Ekim 2023 Perşembe 14:11 - Güncelleme:
A Milli Takım sıralamada yükselişte! 4 basamak birden
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A Milli Futbol Takımı, Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA) tarafından açıklanan ekim ayı dünya sıralamasında 4 basamak yükselerek 38. sıraya çıktı.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Hırvatistan ve Letonya karşısında aldığı galibiyetlerin ardından 2024 Avrupa Şampiyonası finallerinde mücadele etmeye hak kazanan ay-yıldızlı takım, Aralık 2021'den bu yana en iyi derecesine ulaşırken, Ekim 2019'dan sonra ilk kez 4 sıralık bir yükseliş kaydetti.

Türkiye, 1498 puana ulaşarak, ekim ayı sıralamasının ilk 53 basamağında yer alan takımlar arasında en çok puan toplayan ülke oldu.

FIFA'nın internet sitesinde yayınlanan sıralamanın ilk beş sırasında yer alan ülkeler bu ay da değişmedi. 2022 Dünya Kupası şampiyonu Arjantin 1861 puanla birinciliğini korurken, Fransa 1853 puanla ikinci, Brezilya ise 1812 puanla üçüncü sırada yer aldı. Bu takımları 1807 puanla dördüncü sıradaki İngiltere ve 1793 puanla beşinci sıradaki Belçika takip etti.

Bir sonraki FIFA dünya sıralaması, 30 Kasım'da açıklanacak.

Sıralamada ilk 10'daki ülkeler şöyle:

SıraTakımPuanDeğişim
1Arjantin1861,29-
2Fransa1853,11-
3Brezilya1812,20-
4İngiltere1807,88-
5Belçika1793,71-
6Portekiz1739,83+2
7Hollanda1739,26-
8İspanya1725,97+2
9İtalya1717,81-
10Hırvatistan1711,88-4

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