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Spor

A Milli Takım Sırbistan maçı mesaisine başladı

UEFA Uluslar B Ligi 3'üncü Grup 4'üncü maçında Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde Sırbistan'ı konuk edecek A Millî Takım, karşılaşmanın hazırlıklarına bugün TFF Hasan Doğan Millî Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla başladı.

DHA12 Ekim 2020 Pazartesi 22:11 - Güncelleme: 12 Ekim 2020 Pazartesi 22:11
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Teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde saat 18.30'da basına kapalı olarak gerçekleştirilen idmanda, Rusya maçının ilk 11'inde yer almayan futbolcular sahada rejenerasyon çalışması yaptı. Karşılaşmada ilk 11 başlayan futbolcular ise fitness salonunda kendileri için hazırlanan özel program dâhilinde çalıştı.

OZAN KABAK VE EFECAN KARACA KAMPTAN AYRILDI

Diğer yandan, A Millî Takım kadrosunda sakat ve cezalı oyuncular nedeniyle değişikliğe gidildi. Dün akşam oynanan Rusya maçında sarı kart görerek Sırbistan karşılaşmasında cezalı duruma düşen Ozan Kabak kamptan ayrıldı. Alt baldırında ve adduktor kasında problem yaşayan Efecan Karaca da aday kadrodan çıkarıldı.

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