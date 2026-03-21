  • A Milli Takım'a seçilmişti! İngilizler, Aral Şimşir'i istiyor
A Milli Takım'a seçilmişti! İngilizler, Aral Şimşir'i istiyor

Midtjylland'da forma giyen Aral Şimşir için transferde sıcak bir gelişme yaşandı. A Milli Takım'dan da davet alan 23 yaşındaki oyuncu Aral Şimşir için 3 Premier Lig ekibi devreye girdi. İşte detaylar...

HABER MERKEZİ21 Mart 2026 Cumartesi 16:39
Danimarka takımlarından Midtjylland forması giyen Aral Şimşir, gösterdiği performansla İngiltere Premier League ekiplerinin dikkatini çekti.

Team Talk'ta yer alan habere göre; 23 yaşındaki hücum oyuncusu için Brentford, Leeds United ve Crystal Palace devrede.

Haberde, Brentford'un Midtjylland ile geçmişteki bağlantısı nedeniyle transferde avantajlı olabileceği ifade edildi.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

A Milli Takım'ın Dünya Kupası play-off maçları kadrosuna da dahil edilen Aral Şimşir, Midtjylland formasıyla bu sezon şu ana kadar tüm kulvarlarda 43 maça çıktı ve bu karşılaşmaların 33'ünde ilk 11'de yer aldı. Toplam 2658 dakika süre alan 23 yaşındaki sol kanat oyuncusu, 11 gol ve 18 asist yaptı.

