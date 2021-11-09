A Milli Takım'da Cengiz Ünder'in yerine Barış Alper Yılmaz kadroda

9 Kasım 2021 Salı 14:25 - Güncelleme: 9 Kasım 2021 Salı 14:25

A Milli Takım futbolcusu Cengiz Ünder, sağ arka adalesindeki sakatlık nedeniyle aday kadrodan çıkartıldı.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) resmi internet sitesinden Cengiz'in sakatlığıyla ilgili olarak yapılan açıklama şöyle:

"A Milli Takım aday kadrosunda yer alan Cengiz Ünder'in kampta yapılan muayene ve tetkikleri sonucunda, sağ arka adalesinde sakatlık tespit edilmiş olup, bu sakatlığın futbolcunun Cebelitarık ve Karadağ maçlarında forma giymesine engel olacağı belirlenmiştir. Konuyla ilgili A Milli Takım'ın ve Olimpik Marsilya'nın sağlık ekipleri arasında görüşmeler gerçekleştirilmiş ve Cengiz'in tedavisine Türkiye'de başlanmasının uygun olacağı konusunda fikir birliğine varılmıştır."

BARIŞ ALPER YILMAZ, A MİLLİ TAKIM ADAY KADROSUNDA

2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'nda Cebelitarık ve Karadağ ile oynayacağı maçlar için Riva'da kamp giren A Milli Takım'ın aday kadrosuna takviye yapıldı. Cengiz Ünder'in sakatlığı sonrası Ümit Milli Takım'dan Barış Alper Yılmaz, A Milli Takım aday kadrosuna dâhil edildi.