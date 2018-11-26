Son Dakika Haberleri 26

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

A Milli Takım'da Melih Mahmutoğlu kadrodan çıkartıldı

A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın İspanya ve Karadağ ile oynayacağı maçların aday kadrosunda bulunan Melih Mahmutoğlu, sakatlığı nedeniyle kadrodan çıkartıldı. Mahmutoğlu'nun yerine Buğrahan Tuncer ve Yiğit Arslan kadroya dahil edildi.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

29 Kasım'da Ankara'da İspanya ve 2 Aralık'ta deplasmanda Karadağ ile karşılaşacak olan A Milli Erkek Basketbol Takımı'nda Fenerbahçeli basketbolcu Melih Mahmutoğlu, sağlık kurulunun verdiği rapor doğrultusunda kadrodan çıkartıldı. Melih Mahmutoğlu'nun kadrodan çıkartılmasının ardından Anadolu Efes oyuncusu Buğrahan Tuncer ile TOFAŞ'lı Yiğit Arslan kadroya davet edildi.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Mısır´da 4 bin yıllık firavun mezarı bulundu

Mısır´da 4 bin yıllık firavun mezarı bulundu

Fenerbahçe taraftarının Ersun Yanal isteği

Fenerbahçe taraftarının Ersun Yanal isteği

AK Parti'nin yerel seçimler belediye başkan adayları 2019 açıklandı

AK Parti'nin yerel seçimler belediye başkan adayları 2019 açıklandı

Trabzonspor - Fenerbahçe maçından kareler

Trabzonspor - Fenerbahçe maçından kareler

CANLI ANLATIM CANLI MAÇ SKORLARI SÜPER LİG FİKSTÜR PUAN DURUMU VE MAÇ SONUÇLARI

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA