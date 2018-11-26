A Milli Takım'da Melih Mahmutoğlu kadrodan çıkartıldı
A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın İspanya ve Karadağ ile oynayacağı maçların aday kadrosunda bulunan Melih Mahmutoğlu, sakatlığı nedeniyle kadrodan çıkartıldı. Mahmutoğlu'nun yerine Buğrahan Tuncer ve Yiğit Arslan kadroya dahil edildi.
29 Kasım'da Ankara'da İspanya ve 2 Aralık'ta deplasmanda Karadağ ile karşılaşacak olan A Milli Erkek Basketbol Takımı'nda Fenerbahçeli basketbolcu Melih Mahmutoğlu, sağlık kurulunun verdiği rapor doğrultusunda kadrodan çıkartıldı. Melih Mahmutoğlu'nun kadrodan çıkartılmasının ardından Anadolu Efes oyuncusu Buğrahan Tuncer ile TOFAŞ'lı Yiğit Arslan kadroya davet edildi.
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