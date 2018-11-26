A Milli Takım'da Melih Mahmutoğlu kadrodan çıkartıldı A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın İspanya ve Karadağ ile oynayacağı maçların aday kadrosunda bulunan Melih Mahmutoğlu, sakatlığı nedeniyle kadrodan çıkartıldı. Mahmutoğlu'nun yerine Buğrahan Tuncer ve Yiğit Arslan kadroya dahil edildi.