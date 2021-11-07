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Spor

A Milli Takım'da Ozan Kabak'tan kötü haber

Ozan Kabak geçirmiş olduğu viral enfeksiyon sebebiyle A Milli Takım'ın Cebelitarık ve Karadağ maçlarının aday kadrosundan çıkartıldı.

AA7 Kasım 2021 Pazar 16:04 - Güncelleme: 7 Kasım 2021 Pazar 16:04
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Ozan Kabak, A Milli Futbol Takımı'nın 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'nda Cebelitarık ve Karadağ ile yapacağı maçların aday kadrosundan çıkarıldı.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, 21 yaşındaki stoperin viral enfeksiyon geçirdiği belirtildi.

Açıklamada, "İngiltere'nin Norwich City takımında forma giyen milli futbolcumuz Ozan Kabak, geçirmiş olduğu viral enfeksiyon sebebiyle A Milli Takımımızın Cebelitarık ve Karadağ maçları aday kadrosundan çıkarıldı." ifadesi kullanıldı.


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