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A Milli Takım'dan Dorukhan Toköz'e ziyaret

A Milli Takım'da teknik heyet ve futbolcular, Aytemiz Alanyaspor mücadelesinde dizinden sakatlanan Dorukhan Toköz'ü hastanede ziyaret etti. Ziyaret sırasında genç futbolcu, duygu dolu anlar yaşadı.

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İstanbul'da bulunan özel bir hastanede dün dizinden operasyon geçiren 23 yaşındaki Dorukhan Toköz'ü A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş ve kadrodaki tüm futbolcular ziyaret etti.
 
Ay-yıldızlılar genç futbolcuyu teselli ederek acil şifalar diledi. Dorukhan Toköz; Şenol Güneş ve takım kaptanı Emre Belözoğlu'nun kendisiyle yaptığı konuşma sırasında duygulandı.
 
A Milli Takım kafilesi, Dorukhan'a ve babası Mustafa Toköz'e geçmiş olsun dileklerini sunduktan sonra hastaneden ayrılıp Arnavutluk ve Fransa maçları için Riva'da devam eden kampa geri döndü.
 

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