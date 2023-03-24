A Milli Takımımız, Erivan'a indi

UEFA 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri D Grubu ilk hafta maçında yarın deplasmanda Ermenistan ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı, bu ülkeye ulaştı.

Ay-yıldızlı kafileyi taşıyan uçak, İstanbul'dan Ermenistan'ın başkenti Erivan'daki Zvartnots Uluslararası Havalimanı'na geldi. Milliler, otobüsle konaklayacakları otele geçti.

Kafilede, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi, TFF Yönetim Kurulu Üyesi ve A Milli Takım Sorumlusu Hamit Altıntop ile TFF Yönetim Kurulu üyeleri de bulundu.



Aday kadrodan çıkarıldıkları daha önce açıklanan Tayyip Talha Sanuç ve Abdülkerim Bardakcı dışında tüm oyuncular kafilede yer aldı.

YOĞUN GÜVENLİK ÖNLEMİ

A Milli Futbol Takımı'nın Ermenistan'a gelişi sırasında yoğun güvenlik önlemleri dikkati çekti.

Resmi ve sivil olmak üzere 100'ün üzerinde güvenlik görevlisi, ay-yıldızlı ekibin havalimanına gelişinde görev yaptı. Milli takım, konaklayacağı otele de yoğun güvenlik önlemleri altında gitti.

Ermenistan ile Türkiye arasında Republican Stadı'nda oynanacak karşılaşma, yarın TSİ 20.00'de başlayacak.