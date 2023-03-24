A Milli Takımımız, Erivan'a indi

UEFA 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri D Grubu ilk hafta maçında yarın deplasmanda Ermenistan ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı, bu ülkeye ulaştı.
Ay-yıldızlı kafileyi taşıyan uçak, İstanbul'dan Ermenistan'ın başkenti Erivan'daki Zvartnots Uluslararası Havalimanı'na geldi. Milliler, otobüsle konaklayacakları otele geçti.
Kafilede, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi, TFF Yönetim Kurulu Üyesi ve A Milli Takım Sorumlusu Hamit Altıntop ile TFF Yönetim Kurulu üyeleri de bulundu.
Aday kadrodan çıkarıldıkları daha önce açıklanan Tayyip Talha Sanuç ve Abdülkerim Bardakcı dışında tüm oyuncular kafilede yer aldı.
A Milli Futbol Takımı'nın Ermenistan'a gelişi sırasında yoğun güvenlik önlemleri dikkati çekti.
Resmi ve sivil olmak üzere 100'ün üzerinde güvenlik görevlisi, ay-yıldızlı ekibin havalimanına gelişinde görev yaptı. Milli takım, konaklayacağı otele de yoğun güvenlik önlemleri altında gitti.
Ermenistan ile Türkiye arasında Republican Stadı'nda oynanacak karşılaşma, yarın TSİ 20.00'de başlayacak.