A Milli Takımı'n 2022 Dünya Kupası eleme grubu belli oldu

07 Aralık 2020 Pazartesi 20:46 - Güncelleme: 07 Aralık 2020 Pazartesi 21:04

Türkiye, UEFA üyesi 55 ülkenin katılacağı kuraya, İsviçre, Galler, Polonya, İsveç, Avusturya, Ukrayna, Sırbistan, Slovakya ve Romanya ile birlikte ikinci torbadan katılıyor.

Katar’da düzenlenecek 2022 FIFA Dünya Kupası’nın Avrupa elemelerinde kura torbaları şu şekilde:

A-E grupları 5'li F-J grupları 6'lı olacak

A GRUBU: Portekiz, Sırbistan, İrlanda Cumhuriyeti, Lüksemburg ve Azerbaycan

B GRUBU: İspanya, İsveç, Yunanistan, Gürcistan ve Kosova

C GRUBU: İtalya, İsviçre, Kuzey İrlanda, Bulgaristan ve Litvanya

D GRUBU: Fransa, Ukrayna, Finlandiya, Bosna-Hersek, Kazakistan

E GRUBU: Belçika, Galler, Çekya, Belarus ve Estonya

F GRUBU: Danimarka, Avusturya, İskoçya, İsrail, Faroe Adaları ve Moldova

G GRUBU: Hollanda, TÜRKİYE, Norveç, Karadağ, Letonya ve Cebeli Tarık

H GRUBU: Hırvatistan, Slovakya, Rusya, Slovenya, Kıbrıs Rum Kesimi ve Malta

I GRUBU: İngiltere, Polonya, Macaristan, Arnavutluk, Andorra ve San Marino

J GRUBU: Almanya, Romanya, İzlanda, Kuzey Makodonya, Ermenistan ve Liechteinstein

AVRUPA ELEMELERİ FORMATI



Avrupa elemelerinde takımlar, 6’şarlı 5 ve 5’erli 5 gruba ayrılacak.

Takımlar, gruplarında iç ve dış sahada olmak üzere birbirleriyle iki kez karşılaşacak. Bu karşılaşmalar, gelecek yıl mart ile kasım ayları arasında oynanacak.

Gruplarını lider tamamlayan 10 takım, doğrudan 2022 FIFA Dünya Kupası’na katılacak. Grup ikincisi 10 takım ile UEFA Uluslar Ligi’nden gelecek iki ekip ise play-off maçlarına çıkarak Dünya Kupası vizesi arayacak.