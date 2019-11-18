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EURO 2020 Elemeleri’nde sadece bir mağlubiyet alan ve H Grubu’nu 2. Bitirerek tarih yazan Türkiye Milli Takımı’nın yeni jenerasyonu ayakta alkışlanırken, yakalanan başarıyla birlikte yıldız futbolcuların Avrupa devleri tarafından yakından takip edilmeleri dikkatlerden kaçmıyor.

Grubun favorisi olan Fransa’dan iki maçta 4 puan alan ve oynadığı 10 maçta 3 gol yiyen ay yıldızlılarımızın akan oyunda henüz kalesinde gol görmemesi göz kamaştırırken, tecrübeli teknik direktör Şenol Güneş’in futbolcular arasında yarattığı uyum ve sinerji ise takdir topluyor.

İzlanda ve Andorra ile oynanan maçlarda 4 puan alan Türkiye Milli Takımı’nda 5 futbolcunun sezon sonunda sözleşmesinin sona erecek olması bazı dev kulüpleri şimdiden harekete geçirirken, özellikle Fenerbahçe’nin Hasan Ali Kaldırım ve Ozan Tufan’da bir hayli terleyeceği tahmin ediliyor.

İşte sezon sonunda serbest kalacak olan 5 milli yıldız

1- Hasan Ali Kaldırım

2- Ozan Tufan

3- Emre Kılınç

4- Nazım Sangare

5- Sinan Bolat