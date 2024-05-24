A Milli Takım'ın Avrupa Şampiyonası kadrosu belli oldu!

A Millî Takımımızın, EURO2024 geniş kadrosu belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada; "Almanya'nın ev sahipliğinde 14 Haziran - 14 Temmuz tarihleri arasında düzenlenecek 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) finallerine katılacak A Milli Takımımızın geniş kadrosu açıklandı. Teknik Direktörümüz Vincenzo Montella tarafından belirlenen listede 35 futbolcu bulunuyor." ifadeleri kullanıldı.

Öte yandan yapılan açıklamada; "A Milli Takım aday kadrosuna davet edilen futbolcular, üç etap halinde çalışmalara başlayacak. İlk grupta yer alan ve kulüpleriyle olan maçlarını tamamlamış futbolcular, bugün Riva'da yer alan TFF Hasan Doğan Millî Takımlar Tesisleri'ne gelerek idmanlarına başladı. İkinci grupta bulunan futbolcular ise kulüpleriyle bu hafta sonunda görev alacakları maçların ardından 29 Mayıs Çarşamba günü kampa dâhil olacak. Son olarak, Arda Güler ve Salih Özcan, Borussia Dortmund ile Real Madrid'i karşı karşıya getirecek UEFA Şampiyonlar Ligi finalinin ardından İtalya'da kampa katılacak.

Ayrıca kampın ilk etabında sınırlı sayıda futbolcunun bulunacağı göz önüne alınarak ve teknik ekibin hafta sonunda takımlarıyla son maçlarını oynayacak futbolculara millî takım kampı öncesi tam bir dinlenme imkânı tanıma prensibi gereğince, A Millî Takım havuzunda bulunan ve Trendyol 1. Lig şampiyonu Eyüpspor'da forma giyen kalecilerimizden Berke Özer, 24-29 Mayıs tarihleri arasında A Milli Takım antrenmanlarında yer alacak." denildi.

Yapılan açıklamada; Serdar Saatçı, Ozan Tufan, Salih Uçan, Cengiz Ünder, Atakan Karazor, Eren Dinkçi, Eren Elmalı gibi isimlerin geniş kadroda yer almadığı ifade edildi..

İŞTE MİLLİ TAKIMIMIZIN KADROSU;

Kaleci: Altay Bayındır (Manchester United), Doğan Alemdar (Troyes), Mert Günok (Beşiktaş), Uğurcan Çakır (Trabzonspor)

Defans: Mert Müldür (Fenerbahçe), Zeki Çelik (Roma), Abdülkerim Bardakcı (Galatasaray), Ahmetcan Kaplan (Ajax), Çağlar Söyüncü (Fenerbahçe), Merih Demiral (Al Ahli), Ozan Kabak (Hoffenheim), Samet Akaydin (Panathinaikos), Cenk Özkacar (Valencia), Ferdi Kadıoğlu (Fenerbahçe)

Orta saha: Berat Özdemir (Trabzonspor), Can Uzun (Nürnberg), Hakan Çalhanoğlu (Inter), İsmail Yüksek (Fenerbahçe), Kaan Ayhan (Galatasaray), Okay Yokuşlu (West Bromwich), Salih Özcan (Borussia Dortmund), Orkun Kökçü (Benfica)

Hücum: Abdülkadir Ömür (Hull City), İrfan Can Kahveci (Fenerbahçe), Yunus Akgün (Leicester City), Kenan Yıldız (Juventus), Kerem Aktürkoğlu (Galatasaray), Oğuz Aydın (Alanyaspor), Arda Güler (Real Madrid), Barış Alper Yılmaz (Galatasaray), Bertuğ Yıldırım (Rennes), Cenk Tosun (Beşiktaş), Enes Ünal (Bournemouth), Semih Kılıçsoy (Beşiktaş), Yusuf Yazıcı (Lille)