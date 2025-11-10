İSTANBUL 22°C / 14°C
Parçalı bulutlu, güneşli
10 Kasım 2025 Pazartesi / 20 CemaziyelEvvel 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    42,2402
  • EURO
    48,8464
  • ALTIN
    5583.4
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • A Milli Takım'ın Bulgaristan ve İspanya maçı hazırlıkları başladı
Spor

A Milli Takım'ın Bulgaristan ve İspanya maçı hazırlıkları başladı

A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri'nde Bulgaristan ve İspanya ile oynayacağı maçlar öncesinde TFF Hasan Doğan Tesisleri'nde ilk antrenmanını gerçekleştirdi.

AA10 Kasım 2025 Pazartesi 22:50 - Güncelleme:
A Milli Takım'ın Bulgaristan ve İspanya maçı hazırlıkları başladı
ABONE OL

A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri'nde 15 Kasım'da sahasında Bulgaristan ve 18 Kasım'da deplasmanda İspanya ile yapacağı maçların hazırlıklarına başladı.

Ay-yıldızlılar, TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde teknik direktör Vincenzo Montella yönetiminde ilk antrenmanını gerçekleştirdi.

İlk 15 dakikası basına açık gerçekleştirilen idman, ısınma hareketleriyle başladı. Pas ve top kapma çalışmalarıyla devam eden antrenmanın aerobik koşularla sona erdiği bildirildi.

Bazı milli futbolcuların salonda yenilenme çalışması yaptığı ifade edildi.

Bahis soruşturması kapsamında tedbirli olarak TFF Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna sevk edilen Eren Elmalı, aday kadrodan çıkarıldı. Arda Güler ve Salih Özcan seyahat programları, Oğuz Aydın ise izinli olması sebebiyle idmanda yer almadı.

Milli takım, yarın basına kapalı yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.

ÖNERİLEN VİDEO

ABD'de kargo uçağı faciası: Felaket anı anbean kamerada

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.