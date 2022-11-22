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Spor

A Milli Takım'ın eski hocası hayatını kaybetti

A Milli Futbol Takımı ile Fenerbahçe ve Altay'ın eski teknik direktörlerinden Macar Kalman Meszöly, hayatını kaybetti.

AA22 Kasım 2022 Salı 15:35 - Güncelleme:
A Milli Takım'ın eski hocası hayatını kaybetti
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Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, bir süredir sağlık sorunları nedeniyle hastanede tedavi gören Meszöly, 81 yaşında vefat etti.

A Milli Takım'da 1985 yılında 4 aylık süreyle görev alan Meszöly, 1986 Dünya Kupası Elemeleri'nde Kuzey İrlanda ve İsviçre ile yapılan maçlarda ay-yıldızlı ekibin başında yer aldı.

Mezsöly, 1985-1986 sezonunda Fenerbahçe'de ve 1986'da bir süre Altay'da teknik direktörlük görevinde bulundu.

Profesyonel futbolculuk kariyerinde 1959-1972 yıllarında ülkesinde sadece Vasas ekibinde forma giyen Meszöly, dört şampiyonluk yaşadı. 1962'de ülkesinde yılın futbolcusu seçilen Meszöly, Macaristan'ın efsane stoperleri arasında yerini aldı.

Macaristan A Milli Takımı'nın teknik direktörlüğünü de yapan Kalman Meszöly, takımını 1982 Dünya Kupası Finalleri'ne götürmeyi başarmıştı.

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