A Milli Takım'ın Euro 2024 Elemeleri maçları başlıyor

A Milli Futbol Takımı'nın 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri macerası Ermenistan'da başlayacak. Milliler, D Grubu ilk maçında yarın TSİ 20.00'de Republican Stadyumu'nda Ermenistan ile karşılaşacak. Ay-yıldızlılar bu müsabakanın ardından grubun ikinci maçında 28 Mart Salı günü Bursa'da Hırvatistan ile mücadele edecek.

3. RANDEVU

Türkiye ile Ermenistan bugüne kadar tarihlerinde 2 kez rakip oldu. İki ülke, 2010 FIFA Dünya Kupası Elemeleri 5. Grup maçlarında karşı karşıya geldi. Söz konusu 2 mücadeleyi de Milliler kazandı. Son olarak 14 Ekim 2009 tarihinde Bursa'da oynanan maçtan ay-yıldızlılar 2-0'lık skorla galip ayrıldı.

MİLLİLERİN 613. MAÇI

A Milli Futbol Takımı, Ermenistan maçıyla tarihindeki 613. müsabakasını oynayacak. Milliler, geride kalan 333'ü resmi, 279'u özel olmak üzere toplamda 612 mücadelede 1'i hükmen olmak üzere 236 galibiyet kazandı. Ay-yıldızlılar 231 mağlubiyet, 145 de beraberlik aldı. Türkiye, oynadığı karşılaşmalarda 832 gol kaydederken, kalesinde ise 875 gole engel olamadı.

STEFAN KUNTZ İLE 15. KARŞILAŞMA

Türkiye, Teknik Direktör Stefan Kuntz yönetiminde 14 karşılaşmaya çıktı. Bu maçlarda ay-yıldızlılar 9 galibiyet elde ederken, 3 kez de mağlup oldu. 2 müsabaka da berabere sona erdi. Milliler geride kalan 14 mücadelede rakip fileleri 36 kez havalandırıp, kalesinde 16 gol gördü.

JOSE MARİA SANCHEZ DÜDÜK ÇALACAK

Ermenistan ile Türkiye arasında oynanacak karşılaşmayı İspanya Futbol Federasyonu'ndan Jose Maria Sanchez yönetecek. Sanchez'in yardımcılıklarını Raul Cabanero ile Inigo Prieto yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Mario Melero Lopez olacak.

A Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosuna davet edilen Tayyip Talha Sanuç, Beşiktaş'ın İstanbulspor ile oynanacağı maçta yaşadığı sakatlıktan dolayı, Abdülkerim Bardakcı da devam eden baş ağrısı şikayeti nedeniyle kadrodan çıkarılmıştı.

AY-YILDIZLILARIN KADROSUNDA YER ALAN FUTBOLCULAR ŞU ŞEKİLDE:

Kaleci: Altay Bayındır (Fenerbahçe), Mert Günok (Beşiktaş), Uğurcan Çakır (Trabzonspor)

Savunma: Zeki Çelik (Roma), Onur Bulut (Beşiktaş), Cenk Özkacar (Valencia), Çağlar Söyüncü (Leicester City), Merih Demiral (Atalanta), Ozan Kabak (Hoffenheim), Samet Akaydin (Fenerbahçe), Eren Elmalı (Trabzonspor), Ferdi Kadıoğlu (Fenerbahçe)

Orta saha: Abdülkadir Ömür (Trabzonspor), Barış Alper Yılmaz (Galatasaray), Cengiz Ünder (Marsilya), Arda Güler (Fenerbahçe), Hakan Çalhanoğlu (Inter), İsmail Yüksek (Fenerbahçe), Mehmet Can Aydın (Schalke 04), Orkun Kökçü (Feyenoord), Salih Özcan (Borussia Dortmund), İrfan Can Kahveci (Fenerbahçe), Kerem Aktürkoğlu (Galatasaray)

Forvet: Cenk Tosun (Beşiktaş), Enes Ünal (Getafe), Umut Nayir (Ümraniyespor)