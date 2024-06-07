Almanya'nın ev sahipliğinde gerçekleşecek EURO 2024 öncesinde A Milli Takım'ın 26 kişilik kadrosu netlik kazandı.

Abdülkadir Ömür, Can Uzun, Doğan Alemdar, Oğuz Aydın, Berat Özdemir ve Cenk Özkacar EURO 2024 kadrosuna alınmadı.

"Daha önce geniş kadroda yer alan ve İskoçya ile özel maçta karşılaşan Ümit Millî Takımımızın aday kadrosuna geçiş yapan forvet oyuncumuz Bertuğ Yıldırım, A Millî Takımımızın nihai EURO 2024 kadrosuna dâhil edildi.

Ayrıca, A Millî Takımımızın EURO 2024 geniş kadrosunda yer alan Doğan Alemdar, turnuva boyunca gerçekleştirilecek tüm idmanlardaki kaleci yeterliliğini sağlayabilmek adına kampta kalmaya devam edecek."

A Milli Takım'ın 26 kişilik EURO 2024 kadrosu şöyle: