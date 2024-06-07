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  • A Milli Takım'ın EURO 2024 kadrosu belli oldu! Montella'dan sürpriz tercihler
Spor

A Milli Takım'ın EURO 2024 kadrosu belli oldu! Montella'dan sürpriz tercihler

A Milli Futbol Takımı'nın EURO 2024 aday kadrosu belli oldu. Abdülkadir Ömür, Can Uzun, Doğan Alemdar, Oğuz Aydın, Berat Özdemir ve Cenk Özkacar EURO 2024 kadrosuna alınmadı.

7 Haziran 2024 Cuma 23:19 - Güncelleme:
A Milli Takım'ın EURO 2024 kadrosu belli oldu! Montella'dan sürpriz tercihler
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Almanya'nın ev sahipliğinde gerçekleşecek EURO 2024 öncesinde A Milli Takım'ın 26 kişilik kadrosu netlik kazandı.

6 İSİM YOK!

Abdülkadir Ömür, Can Uzun, Doğan Alemdar, Oğuz Aydın, Berat Özdemir ve Cenk Özkacar EURO 2024 kadrosuna alınmadı.

TFF'DEN AÇIKLAMA

"Daha önce geniş kadroda yer alan ve İskoçya ile özel maçta karşılaşan Ümit Millî Takımımızın aday kadrosuna geçiş yapan forvet oyuncumuz Bertuğ Yıldırım, A Millî Takımımızın nihai EURO 2024 kadrosuna dâhil edildi.

Ayrıca, A Millî Takımımızın EURO 2024 geniş kadrosunda yer alan Doğan Alemdar, turnuva boyunca gerçekleştirilecek tüm idmanlardaki kaleci yeterliliğini sağlayabilmek adına kampta kalmaya devam edecek."

A Milli Takım'ın 26 kişilik EURO 2024 kadrosu şöyle:

  • Milli Futbol Takımı
  • EURO 2024
  • aday kadro

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