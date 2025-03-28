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Spor

A Milli Takım'ın EuroBasket 2025 maç takvimi belli oldu

2025 Avrupa Şampiyonası (EuroBasket 2025) A Grubu'nda mücadele edecek olan A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın maç takvimi de belli oldu.

AA28 Mart 2025 Cuma 01:30 - Güncelleme:
A Milli Takım'ın EuroBasket 2025 maç takvimi belli oldu
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A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın 2025 Avrupa Şampiyonası (EuroBasket 2025) A Grubu'ndaki maç takvimi belli oldu.

Türkiye Basketbol Federasyonunun (TBF) açıklamasına göre ay-yıldızlılar, 27 Ağustos-14 Eylül tarihlerinde düzenlenecek organizasyonda ilk maçını, 27 Ağustos Çarşamba günü ev sahibi Letonya ile oynayacak.

Grup müsabakalarını Letonya'nın başkenti Riga'da oynayacak millilerin şampiyonadaki maç programı şöyle:

27 Ağustos Çarşamba:

Letonya-Türkiye

29 Ağustos Cuma:

Türkiye-Çekya

30 Ağustos Cumartesi:

Türkiye-Portekiz

1 Eylül Pazartesi:

Estonya-Türkiye

3 Eylül Çarşamba:

Türkiye-Sırbistan

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