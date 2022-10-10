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Spor

A Milli Takım'ın fikstürü belli oldu! İlk maç Ermenistan'la deplasmanda

A Milli Futbol Takımı'nın EURO 2024 elemelerindeki maç programı belli oldu. Milliler ilk maçını 25 Mart 2023'te deplasmanda Ermenistan ile yapacak.

AA10 Ekim 2022 Pazartesi 11:53 - Güncelleme:
A Milli Takım'ın fikstürü belli oldu! İlk maç Ermenistan'la deplasmanda
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2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) elemelerinde D Grubu'nda Hırvatistan, Galler, Ermenistan ve Letonya ile eşleşen A Milli Takımı'nın maç programı belirlendi.

İlk maçını 25 Mart 2023'te Ermenistan ile oynayacak milli takım, son müsabakasında ise 21 Kasım 2023'te Galler ile karşılaşacak.

Milli takımın maç programı şu şekilde:

25 Mart 2023

Ermenistan-Türkiye

28 Mart 2023

Türkiye-Hırvatistan

16 Haziran 2023

Letonya-Türkiye

19 Haziran 2023

Türkiye-Galler

8 Eylül 2023

Türkiye-Ermenistan

12 Ekim 2023

Hırvatistan-Türkiye

15 Ekim 2023

Türkiye-Letonya

21 Kasım 2023

Galler-Türkiye

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