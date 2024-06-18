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Spor

A Milli Takım'ın ikinci golü santimlerle ofsayta takıldı!

A Milli Takım'ın Gürcistan ile oynadığı maçta Kenan Yıldız ile bulduğu ikinci gol santimetrelik farkla ofsayta takıldı.

18 Haziran 2024 Salı 19:54 - Güncelleme:
A Milli Takım'ın ikinci golü santimlerle ofsayta takıldı!
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A Milli Takım'ın EURO 2024'teki ilk maçında karşılaştığı Gürcistan maçında Kenan Yıldız'ın attığı gol, ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

Maçın 27. dakikasında Milliler 1-0 öndeyken sağ kanattan topu sürükleyen Arda Güler ön direğe pasını verdi, Orkun Kökçü topa istediği gibi vuramadı ancak arka direkteki Kenan Yıldız topu ağlara gönderdi.

A Milli Takım 2-0'ın mutluluğunu yaşarken Arjantinli hakem Facundo Tello ofsayt şüphesiyle VAR ile görüştüğünü oyunculara bildirdi.

Daha sonra VAR'dan gelen uyarıyla Kenan Yıldız'ın attığı gol ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

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