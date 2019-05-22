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A Milli Takım'ın maçlarını yönetecek hakemler belli oldu

A Milli Takımı'nın Yunanistan ile yapacağı hazırlık karşılaşmasını Romanya'dan Radu Marian Petrescu, Özbekistan ile oynayacağı özel maçı Sırbistan'dan Srdjan Jovanovic yönetecek.

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A Milli Futbol Takımı'nın Yunanistan ve Özbekistan ile yapacağı hazırlık maçlarının hakemleri açıklandı.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ay-yıldızlı ekibin 30 Mayıs Perşembe günü Yunanistan ile oynayacağı hazırlık maçını Romanya Futbol Federasyonundan Radu Marian Petrescu yönetecek.

Antalya Stadı'nda saat 21.00'de başlayacak müsabakada Petrescu'nun yardımcılıklarını Radu Adrian Stefan Ghinguleac ve Vladimir Costin Urzica yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Ali Palabıyık olacak.

Özbekistan müsabakasında Jovanovic düdük çalacak

A Milli Takım'ın 2 Haziran Pazar günü Alanya'da Özbekistan ile oynayacağı hazırlık karşılaşmasını ise Sırbistan Futbol Federasyonundan Srdjan Jovanovic yönetecek.

Bahçeşehir Okulları Stadı'nda saat 21.00'de başlayacak müsabakada Jovanovic'in yardımcılıklarını Uros Stojkovic ve Milan Mihajlovic üstlenecek.

Karşılaşmanın dördüncü hakemliğini ise Halil Umut Meler yapacak.

(AA)

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