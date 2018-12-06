Son Dakika Haberleri 7

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

A Milli Takım'ın Moldova maçı Eskişehir'de

A Milli Takım'ın 2020 UEFA Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri H Grubu ikinci maçında Moldova ile yapacağı karşılaşma Eskişehir'de oynanacak.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

A Milli Takım'ın 2020 UEFA Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri H Grubu ikinci maçında Moldova ile yapacağı karşılaşma Eskişehir'de oynanacak.

25 Mart 2019 Pazartesi günü Eskişehir Yeni Stadyumu'nda oynanacak mücadele saat 20.00'de başlayacak.

Grubundaki ilk iç saha maçına Eskişehir'de çıkacak olan Milliler, Eskişehir Yeni Stadyumu'ndaki ilk karşılaşmasını 27 Mart 2017'de Moldova ile oynamış ve bu özel müsabakayı 3-1 kazanmıştı.

(DHA)

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Yılmaz Vural´dan maç sonrası dans şov

Yılmaz Vural´dan maç sonrası dans şov

Bir keçi sahibinin 20 bin avrosunu yedi

Bir keçi sahibinin 20 bin avrosunu yedi

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Rusya iddiaları yalanladı: İskender-M füzesini test etmedik

Rusya iddiaları yalanladı: İskender-M füzesini test etmedik

CANLI ANLATIM CANLI MAÇ SKORLARI SÜPER LİG FİKSTÜR PUAN DURUMU VE MAÇ SONUÇLARI

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA