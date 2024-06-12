A Milli Takım'ın savunması alarm verdi

Avrupa Şampiyonası için geri sayıma geçen A Milli Futbol Takımı, son provasında Polonya'ya 2-1 kaybederken savunma hattı alarm verdi.

Ay-Yıldızlılar'ın hücumdaki performansı umutlandırsa da özellikle defansa Samet Akaydin ve Merih Demiral'ın yaptığı bireysel hatalar yenilen gollerde etkili oldu.

Çağlar Söyüncü ve Ozan Kabak'ın sakatlığıyla moralleri bozulan millilerde, EURO 2024'e sayılı günler kala savunmanın performansı düşündürüyor.

Oynadığı 4 hazırlık maçında toplamda 60 şut denemesi yapan milliler, rakipleri karşısında sadece 2 gol bulabildi. Biri penaltıdan gelirken diğeri akan oyundan kaydedildi. Kalesinde ise 9 gole engel olamadı.