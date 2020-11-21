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Spor

A Milli Takım'ın yeni başantrenörü Orhun Ene

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF), A Milli Erkek Takımı Başantrenörlüğü görevi için Orhun Ene ile prensip anlaşmasına varıldığını duyurdu.

IHA21 Kasım 2020 Cumartesi 14:27 - Güncelleme: 21 Kasım 2020 Cumartesi 14:29
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Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF), A Milli Erkek Basketbol Takımı Başantrenörlüğü için Orhun Ene ile prensip anlaşmasına varıldığını açıkladı.

A Milli Erkek Basketbol Takımı’nda, Ufuk Sarıca’dan boşalan başantrenörlük koltuğuna oturacak isim belli oldu. TBF, bu görev için Orhun Ene ile prensip anlaşmasına varıldığını duyurdu.

Türkiye Basketbol Federasyonu’nun resmi sitesinden yapılan açıklama şöyle:

"A Erkek Milli Takımımızın Başantrenörlüğü için Orhun Ene ile prensip anlaşmasına varılmıştır. 23 Kasım Pazartesi günü Orhun Ene ile resmi sözleşme imzalanacaktır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."


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