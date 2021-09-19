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Spor

A Milli Takım'ın yeni hocası Stefan Kuntz

TFF, A Milli Futbol Takımı teknik direktörlüğü görevi için Stefan Kuntz ile anlaşmaya varıldığını açıkladı.

19 Eylül 2021 Pazar 16:09 - Güncelleme: 19 Eylül 2021 Pazar 16:17
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Türkiye Futbol Federasyonu, A Milli Futbol Takımı'nın yeni teknik direktörünün Stefan Kuntz olduğunu açıkladı.

Resmi siteden yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"TFF Yönetim Kurulumuz, A Millî Takım Teknik Direktörlüğü görevi için Sayın Stefan Kuntz ile anlaşmıştır. İmza töreni 20 Eylül Pazartesi günü saat 15.00'te Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde düzenlenecektir. Türk futbolu için hayırlı olmasını dileriz."

2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'nda Hollanda karşısında alınan 6-1'lik mağlubiyetin ardından Şenol Güneş ile yollar ayrılmıştı.

Anlaşmaya varılan Stefan Kuntz, Almanya 21 Yaş Altı Milli Takımı'nı çalıştırıyordu.

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