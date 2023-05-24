İSTANBUL 19°C / 14°C
Parçalı bulutlu, güneşli
24 Mayıs 2023 Çarşamba / 5 Zilkade 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    19,8962
  • EURO
    21,4199
  • ALTIN
    1253.58
  • BIST100
    4424.92
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • A Milli Voleybol Takımlarımız için açılış töreni düzenlendi
Spor

A Milli Voleybol Takımlarımız için açılış töreni düzenlendi

FIVB Milletler Ligi'nde mücadele edecek A Milli Kadın Voleybol Takımı ile CEV Avrupa Altın Ligi'nde yer alacak A Milli Erkek Voleybol Takımı için sezon açılış töreni gerçekleştirildi.

24 Mayıs 2023 Çarşamba 21:59 - Güncelleme:
A Milli Voleybol Takımlarımız için açılış töreni düzenlendi
ABONE OL

Milletler liginde mücadele edecek Türkiye Voleybol milli takımlarımız için açılış töreni gerçekleştirildi.

İstanbul'da bir otelde gerçekleştirilen sezon açılışına, Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, TVF Yönetim Kurulu üyeleri, milli takımların antrenörleri ve ay-yıldızlı oyuncuların yanı sıra Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi ile Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek de katıldı.

Törende bir konuşma yapan TVF Başkanı Üstündağ, yeni sezon öncesi hayırlı olsun dileklerinde bulunarak, "Voleybol ülkesiyiz. İtalya'da yarı finale kalan 4 takımın 3'ü Türk takımıydı, finali Türk takımlarının oynadığı bir yıl yaşadık. Bu, bizi çok gururlandırdı. Burada emeği geçen tüm paydaşlarımıza çok teşekkür ediyorum. Biz voleybol ülkesiyiz. Geldiğimiz yerde dünyanın ve Avrupa'nın en iyi ligine sahibiz." diye konuştu.

Voleybol camiasıyla gurur duyduğunu aktaran Üstündağ, "Voleybol camiasında herkesin sesine kulak verdik. Voleybolun hakkı için her türlü mücadeleyi verdik. Uzun bir maraton başlıyor. Çıtamız yüksek. Hedeflerimiz büyük. Hayaliniz yoksa, hedefiniz yoksa, heyecanınız yoksa başarılı olmak mümkün değil. Bu üçünü hem kendimde hem ekibimde hem camiamda gördüm ve görmeye devam ediyorum. Avrupa Şampiyonası'nda, olimpiyatlarda hepsinde kürsüde olmak istiyoruz. Hedefimiz her turnuvada yer almak. Bunu başaracak güçteyiz. Bunun için çok çalışmak lazım. Samimi olmak ve emek vermek gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.