A Milli Voleybol Takımlarımız için açılış töreni düzenlendi

Milletler liginde mücadele edecek Türkiye Voleybol milli takımlarımız için açılış töreni gerçekleştirildi.

İstanbul'da bir otelde gerçekleştirilen sezon açılışına, Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, TVF Yönetim Kurulu üyeleri, milli takımların antrenörleri ve ay-yıldızlı oyuncuların yanı sıra Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi ile Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek de katıldı.

Törende bir konuşma yapan TVF Başkanı Üstündağ, yeni sezon öncesi hayırlı olsun dileklerinde bulunarak, "Voleybol ülkesiyiz. İtalya'da yarı finale kalan 4 takımın 3'ü Türk takımıydı, finali Türk takımlarının oynadığı bir yıl yaşadık. Bu, bizi çok gururlandırdı. Burada emeği geçen tüm paydaşlarımıza çok teşekkür ediyorum. Biz voleybol ülkesiyiz. Geldiğimiz yerde dünyanın ve Avrupa'nın en iyi ligine sahibiz." diye konuştu.

Voleybol camiasıyla gurur duyduğunu aktaran Üstündağ, "Voleybol camiasında herkesin sesine kulak verdik. Voleybolun hakkı için her türlü mücadeleyi verdik. Uzun bir maraton başlıyor. Çıtamız yüksek. Hedeflerimiz büyük. Hayaliniz yoksa, hedefiniz yoksa, heyecanınız yoksa başarılı olmak mümkün değil. Bu üçünü hem kendimde hem ekibimde hem camiamda gördüm ve görmeye devam ediyorum. Avrupa Şampiyonası'nda, olimpiyatlarda hepsinde kürsüde olmak istiyoruz. Hedefimiz her turnuvada yer almak. Bunu başaracak güçteyiz. Bunun için çok çalışmak lazım. Samimi olmak ve emek vermek gerekiyor." ifadelerini kullandı.