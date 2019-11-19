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A Milliler 3’üncü torbaya girdi

Euro2020 elemelerinde H Grubu’nu ikinci sırada tamamlayan Türkiye, 30 Kasım’da Bükreş’te çekilecek kurada 3. torbada yer alacak. Gruplarını birinci bitiren 10 takım ise birinci ve ikinci torbayı oluşturacak.

  • Star Spor
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FUTBOLDA Euro2020 elemeleri bu akşam oynanacak karşılaşmaların ardından tamamlanacakken, torbalar da belli oldu. H Grubu’nu Fransa’nın ardından 23 puanla ikinci sırada bitiren A Milli Takımımız, 30 Kasım’da Romanya’nın başkenti Bükreş’te çekilecek olan kuraya 3’üncü torbadan girecek.

Eleme gruplarından gelen 10 grup birincisi, ilk 2 torbada yer alırken, en iyi iki grup ikincisi de ikinci torbada olacak. En düşük puanlara sahip iki grup ikincisi ise UEFA Uluslar Ligi Play-Off’larından gelecek 4 takımla birlikte 4’üncü ve son torbayı oluşturacak. Uluslar Ligi Play-Off kuraları ise 22 Kasım’da çekilecek, maçlar 26- 31 Mart tarihlerinde oynanacak.

Toplam 24 takımın yer alacağı kura çekimine katılacak 20 ülke bugün oynanacak son eleme grubu maçlarının ardından belli olacak. Şu ana kadar Türkiye dışında 16 ülke Euro2020 vizesini almış durumda. İlk kez 12 ülkede düzenlenecek olan 2020 Avrupa Şampiyonası, Roma’da 12 Haziran’da start alıp, Londra’da 12 Temmuz’da sona erecek.

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